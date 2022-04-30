Генпрокуратура Казахстана опровергла сообщения о проведении митингов в поддержку Украины

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура РК опровергла сообщения о готовящихся 1 мая митингов, посвящённых событиям в Украине.

«В социальных сетях распространяются ложные сообщения о том, что якобы акиматами Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актобе, Актау и Жанаозена согласовано проведение 1 мая митингов относительно военных действий в Украине. Эта информация не соответствует действительности. В этот день на центральных площадях населённых пунктов акиматы планируют провести только культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию Дня единства народа Казахстана», – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что порядок организации и проведения митингов регулируется Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», который принят 25 мая 2020 года.

«Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок. Однако организаторы в местные исполнительные органы соответствующие уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавали либо по ним было отказано в согласовании. Поэтому мирных собраний 1 мая не предусмотрено. Соответственно, организация и участие в митингах, проводимых в нарушение закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста», – сообщает надзорное ведомство.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Генеральная прокуратура РК призывает неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

«Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению», – говорится в сообщении.

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