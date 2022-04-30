На параде в Москве 9 мая не будет ни одного иностранного лидера

- Азия и мир, общество
- 12:50, 30 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Кремль не приглашал никого из иностранных лидеров на парад 9 Мая в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Мeduza».
Представитель Кремля добавил, что, по его данным, участие Александра Лукашенко в параде Победы в Москве также не планируется.
По данным Минобороны РФ, всего в параде Победы 9 мая 2022 года в Москве примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
На фоне войны в Украине некоторые государства, например, Молдова, Казахстан и Израиль, а также непризнанное Приднестровье объявили, что не будут в этом году проводить парад Победы на 9 Мая.