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Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь в 58 вагонах

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан направил в Афганистан поезд с гуманитарной помощью из 58 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.

Поезд отправился через пограничный переход «Айритом» в Термезе. Позже состоится церемония передачи гуманитарной помощи с участием официальных лиц двух стран.

О том, какая именно помощь была отправлена в Афганистан, не уточняется.

В конце прошлого года Узбекистан направил в Афганистан поезд с гуманитарной помощью из 63 вагонов. Тогда в состав груза вошли продукты питания, одежда и уголь.

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