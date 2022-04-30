Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь в 58 вагонах

CentralAsia (UZ) - Узбекистан направил в Афганистан поезд с гуманитарной помощью из 58 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.

Поезд отправился через пограничный переход «Айритом» в Термезе. Позже состоится церемония передачи гуманитарной помощи с участием официальных лиц двух стран.

О том, какая именно помощь была отправлена в Афганистан, не уточняется.

В конце прошлого года Узбекистан направил в Афганистан поезд с гуманитарной помощью из 63 вагонов. Тогда в состав груза вошли продукты питания, одежда и уголь.