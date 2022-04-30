Более 50 прихожан кабульской мечети погибли при взрыве во время намаза

CentralAsia (CA) - В Кабуле при взрыве в мечети Халифа Сахиб после пятничной молитвы погибли 66 человек и 78 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники из сферы здравоохранения.

В больнице скорой помощи в центре Кабула рассказали, что к ним поступил 21 пострадавший, двое из которых погибли по прибытии. Медик из другого учреждения подтвердил изданию поступление около 49 пациентов и около пяти погибших. Десять пациентов были в критическом состоянии, почти 20 человек были госпитализированы в ожоговое отделение.

При этом служба новостей ООН со ссылкой на местные власти сообщала о минимум 10 погибших и не менее 15 получивших тяжелые ранения. По их данным, при взрыве в мечети обрушилась крыша, обломки которой засыпали прихожан.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Бесмулла Хабиб в разговоре с Reuters также утверждал, что официальное подтвержденное число погибших — десять человек.

Замминистра культуры и информации правительства талибов Забиулла Муджахид высказался в твиттере, что такие жестокие убийства во время мусульманского поста — дело рук людей, не имеющих никакого отношения к исламу и Афганистану. Он пообещал, что все виновники преступления будут найдены и наказаны.

В последние недели в результате взрывов в нескольких городах Афганистана погибли десятки мирных жителей Афганистана, ответственность за некоторые из них была взята «Исламским государством». 19 апреля взрывы произошли в школах для мальчиков в шиитских кварталах Кабула. 22 апреля в мечети в Кундузе погибли 33 человека. 28 апреля в Мазари-Шарифе произошли взрывы двух пассажирских минивэнов, в которых погибли девять человек и минимум 15 получили ранения.