В Казахстане сотрудники детдома избивали воспитанников с задержкой психического развития

CentralAsia (KZ) - Прокуратура Актюбинской области подтвердила факт избиения воспитанников детдома и начала расследование об истязании несовершеннолетних. Об этом сообщает «Информбюро» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным издания, в прокуратуру района Астана города Актобе «поступил сигнал» об избиении детей в Центре социального обслуживания №1. Детдом предназначен для детей с задержкой психического развития, ДЦП и олигофренией.

Прокуроры «незамедлительно» выехали в учреждение и установили по камерам видеонаблюдения, что сотрудники центра «неоднократно избивали несовершеннолетних воспитанников», утверждает пресс-служба.

В Казахстане периодически сообщается о фактах истязания воспитанников спецучреждений и детских садов. Так, в апреле 2022 года полиция Астаны начала досудебное расследование о жестоком обращении с воспитанниками частного детского дома «Сати». В некоторых делах обвиняемые получают реальные сроки. В апреле 2021 года избившую ребенка воспитательницу детсада в Атырау приговорили к 4 годам колонии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения