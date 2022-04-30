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Эрдоган впервые после убийства Хашогджи приехал в Саудовскую Аравию

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Саудовскую Аравию с официальным визитом, который уже называют знаковым для Анкары и Эр-Рияда, передает Еuronews.

Перед поездкой сам Эрдоган говорил, что надеется начать новую эру в двусторонних отношений. Он заявил о намерении расширить сотрудничество в сферах обороны и финансов. Последний аспект может оказаться особенно важным в свете затянувшегося экономического кризиса в Турции, сопровождающегося рекордной для страны инфляцией и значительным ослаблением национальной валюты.

Это первый официальный визит Эрдогана в Саудовскую Аравию с 2018 года, когда в Стамбуле пропал журналист Джамаль Хашогджи, критиковавший политику наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Турецкие следователи пришли к выводу, что Хашогджи был убит в консульстве королевства при участии 15 агентов спецслужб, а его тело расчленили и уничтожили.

Впоследствии Эр-Рияд признал, что журналиста убили преднамеренно, Мухаммед бин Салман заявлял о своей ответственности за произошедшее. Суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых по делу Хашогджи.

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