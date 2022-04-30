экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия запретила маломерным судам выход в Азовское море из-за антитеррористической операции

CentralAsia (CA) -  Пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю РФ запретило выход в Азовское море всем маломерным судам в связи с антитеррористическими мероприятиями, пишет KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Ейского района.

Запрет вступил в силу в 00:30 30 апреля. Не уточняется, до каких пор он будет действовать. Плавание запрещено севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Ограничения касаются прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, досок для виндсерфинга.

11 апреля власти Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края РФ ввели желтый уровень террористической угрозы. Он вводится «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта».

21 апреля муниципальные комиссии этих районов укрепили меры безопасности: в местах массового скопления усилили работу патрулей, были организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ. Власти РФ ужесточили контроль за соблюдением миграционного законодательства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Впервые в Монголии внедрена услуга подключения к международной системе SWIFT
  • Перед своим визитом министр иностранных дел Японии опубликовал статью о Монголии
  • Главы МИД Казахстана и Украины провели телефонный разговор


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com