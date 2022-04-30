Казахстан одобрил проект безвизового соглашения с Мальдивами

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана одобрили проект безвизового соглашения с Мальдивами, передает корреспондент агентства.
«Одобрить прилагаемый проект соглашения между павительством Республики Казахстан и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований», — говорится в постановлении казахстанского кабмина.
Максимальный срок безвиза, как ожидается, составит 30 дней.
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