экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан одобрил проект безвизового соглашения с Мальдивами

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана одобрили проект безвизового соглашения с Мальдивами, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между павительством Республики Казахстан и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований», — говорится в постановлении казахстанского кабмина.

Максимальный срок безвиза, как ожидается, составит 30 дней.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане запретили деятельность букмекерских контор
  • Генпрокуратура Казахстана опровергла сообщения о проведении митингов в поддержку Украины
  • Токаев поговорил с Путиным и поблагодарил за приглашение в Москву


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com