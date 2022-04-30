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В Таджикистане исключили угрозу дефицита лекарств
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Начальник управления фармации и медицинских товаров Министерства здравоохранения и соцзащиты населения Таджикистана Салим Абдулазизов 29 апреля в интервью госинформагентству «Ховар» заявил, что в стране нет дефицита лекарственных препаратов. По его словам, на складах есть достаточные запасы медикаментов.

Абдулазизов подчеркнул, что соответствующей нехватки из-за западных санкций в отношении основных торговых партнёров Таджикистана не будет. Он добавил, что лекарства поступают в страну своевременно, без задержек, в рамках ранее заключённых контрактов.

Специалисты проводят проверки, рейды, мониторинг качества и сроков годности лекарственной продукции. Кроме того, ряд чиновников проводит оценку рисков, связанных с возможным дефицитом.

Как отметил руководитель управления фармации и медицинских товаров, в основном Таджикистан импортирует лекарства из Российской Федерации, Казахстана, Китайской Народной Республики, Индии и ряда европейских стран. Ввозом соответствующей продукции занимаются порядка 150 компаний.

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