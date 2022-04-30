В Узбекистане объявлена дата Рамазан хайита

CentralAsia (UZ) - Первый день Рамазан хайита в Узбекистане приходится на понедельник, 2 мая. Соответствующее постановление подписано президентом.

Таким образом, 2 мая будет выходным, сообщил юрист и блогер, зампредседателя Национального агентства УзА Хушнудбек Худойбердиев.

Из постановления также следует, что 3 и 4 мая объявлены дополнительными нерабочими днями для всех работников.