экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане объявлена дата Рамазан хайита

CentralAsia (UZ) -  Первый день Рамазан хайита в Узбекистане приходится на понедельник, 2 мая. Соответствующее постановление подписано президентом.

Таким образом, 2 мая будет выходным, сообщил юрист и блогер, зампредседателя Национального агентства УзА Хушнудбек Худойбердиев.

Из постановления также следует, что 3 и 4 мая объявлены дополнительными нерабочими днями для всех работников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • СМИ: Во время боевых действий на Украине погиб гражданин США
  • Токаев высказался о дискриминации языков в Казахстане
  • Промышленное производство Монголии упало на 24,4 % в первом квартале


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com