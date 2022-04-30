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Туркменистан запланировал вывозные рейсы из Казани и Стамбула

CentralAsia (TM) -  На первую половину мая авиакомпания «Туркменистан» запланировала два вывозных рейса – первого мая из Казани и 13 числа из Стамбула.

Как сообщил источник turkmen.news в МИД Туркменистана, пятого мая состоится очередной рейс в Москву для людей, уезжающих из Туркменистана навсегда.

После того как на Россию были наложены санкции, авиакомпания S7 перестала осуществлять полеты за рубеж, в том числе в Туркменистан, и организацию рейсов для переселенцев взяла на себя туркменская авиакомпания.

Регулярное авиасообщение Туркменистана с другими странами было прекращено весной 2020 года. Вывозных рейсов организуется недостаточно, люди месяцами находятся в составляемых посольствами очередях на выезд.

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