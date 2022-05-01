Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Украины

CentralAsia (CA) - Вслед за Сенатом США, одобрившим программу ленд-лиза для Украины, ее приняла и Палата представителей Конгресса. Документ поступил на подпись в Белый дом. Американские законодатели возвращают к жизни закон времен Второй мировой войны, позволявший передавать в долгосрочный кредит или сдавать в аренду своим союзникам военное оборудование.

Forbes вспоминает, во сколько СССР обошлась помощь союзников в Великой Отечественной войне6 апреля американские сенаторы проголосовали за «Акт 2022 года о защите украинской демократии с помощью ленд-лиза», а 28 апреля законопроект принял Конгресс США. Проект передан на утверждение президенту Джо Байдену. Это произошло в тот же день, когда Байден обратился в Конгресс за одобрением помощи Украине в размере $33 млрд, включая $20 млрд на вооружение.

«На 2022 и 2023 финансовые годы президент может разрешить правительству Соединенных Штатов предоставлять во временное пользование или сдавать в аренду оборонные средства правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, затронутых [«спецоперацией»* — заменено Forbes] на Украине, для оказания помощи в укреплении обороноспособности этих стран и защите их гражданского населения <...>. Любая ссуда или аренда предметов обороны правительству Украины регулируется <…> законами, касающимися возврата, возмещения и списания предметов обороны, переданными в долг или сданным в аренду иностранным правительствам», — говорится в описании документа на сайте Конгресса.

Закон вызвал жесткую критику со стороны России. «Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины, — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Зеленский загоняет страну в долговую яму». По его словам, советские выплаты по ленд-лизу завершились только спустя 61 год после победы в Великой Отечественной войне — в 2006 году.

«Я не знаю, каковы условия ленд-лиза для Украины, поскольку Байден еще не подписал законопроект, — пояснил Forbes доктор исторических наук Олег Будницкий. — Но [по опыту Второй мировой] то, что уничтожалось в ходе боевых действий, просто списывалось, и за это не расплачивались. Платили за оставшуюся в стране технику и материалы, которые можно было использовать».

Исторический опыт

Американский закон о ленд-лизе появился после того, как в 1940 году Франция и британский экспедиционный корпус потерпели поражение в борьбе с нацизмом. В январе 1941 года этот закон предложил Конгрессу президент Франклин Рузвельт. Смысл законопроекта был в том, чтобы перевести помощь сражавшимся союзникам на принципы ссуды и аренды.

До этого в США действовал закон, позволявший торговать с воюющей страной только за наличные деньги.

Рузвельт так объяснял законодателям свое предложение: «Предположим, что у моего соседа загорелся дом, а у меня есть садовый шланг за $15, который, если присоединить к его гидранту, потушит огонь. Я же не скажу соседу заплатить $15 — мне они не нужны, мне нужно, чтобы вернули шланг, когда пожар будет потушен». И в марте 1941-го закон о ленд-лизе, позволявший «продавать, передавать, обменивать, сдавать в аренду, давать взаймы или поставлять иным способом» любую промышленную и сельскохозяйственную продукцию стране, чья оборона признавалась жизненно важной для безопасности Соединенных Штатов, был подписан Рузвельтом.

Поначалу закон касался только Великобритании и Греции. Но к ноябрю 1941 года ленд-лиз распространили и на СССР.

Историк бронетехники Михаил Барятинский посчитал, что Советский Союз получил от США, Англии и Канады 10 395 (по другим данным — 10 876) танков. В итоге доля поставленных США и Великобританией танков составила около 16% от советского производства, боевых самолетов — от 15 до 16%. США, Великобритания и Канада поставили в СССР 477 785 автомобилей — в 2,3 раза больше, чем было произведено в это время в Советском Союзе. Кроме техники, в больших масштабах завозились телефонный кабель и телефоны, радиолокационные станции, нефтепродукты, порох, взрывчатые вещества и их компоненты. США передали СССР 610 000 т сахара и 664 600 т мясных консервов.

«В общей сложности СССР получил за годы войны снабжения из Великобритании, США и Канады на общую сумму около $13 млрд, из них $11,3 млрд приходились на США, — объяснял Forbes историк Олег Будницкий. — При этом кредит был беспроцентным, а военная техника и различные материалы, уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, не подлежали оплате. Полностью или частично подлежало оплате имущество, оставшееся после войны и пригодное для использования в гражданских целях».

После Великой Отечественной войны СССР вел долгие переговоры с Соединенными Штатами о выплате долга за ленд-лиз. Американцы рассчитали, что с учетом амортизации за уцелевшую гражданскую технику Советский Союз должен $2,6 млрд, но снизили эту сумму вдвое, до $1,3 млрд. СССР не соглашался. Шел долгий торг, прерывавшийся ухудшением отношений между странами, а затем СССР распался. В обмен на отказ бывших советских республик от доли в активах СССР Россия приняла на себя долги Союза, в том числе и за ленд-лиз. Последний платеж объединявшему государства-кредиторы так называемому Парижскому клубу, в том числе за ленд-лиз США , был сделан 21 августа 2006 года.

По мнению историка Будницкого, в конце концов Россия заплатила примерено 7% номинальной стоимости всех поставок ленд-лиза без учета инфляции.