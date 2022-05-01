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Минобороны Узбекистана опровергло сообщение о нарушении беспилотником воздушного пространства Афганистана

CentralAsia (UZ) -  В СМИ и социальных сетях ранее распространилась информация о якобы нарушении воздушного пространства Афганистана беспилотным летательным аппаратом Республики Узбекистан. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности, военно-воздушные силы Республики Узбекистан не нарушали воздушное пространство соседних государств» - говорится в заявлении.

Кроме того, ПВО Республики Узбекистан нарушений воздушного пространства нашей страны авиацией соседних государств не зафиксировало.

Беспилотная, истребительная и штурмовая авиация Министерства обороны Республики Узбекистан несёт боевое дежурство в строго установленном порядке.

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