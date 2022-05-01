Бегущую в бомбоубежище Анджелину Джоли сняли на видео в Украине

CentralAsia (CA) - Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли, которая прибыла накануне во Львов, застала в городе воздушную тревогу.

Актриса была на железнодорожном вокзале, где общалась с беженцами, когда начали выть сирены.

Вокруг нее было много волонтеров, которые сказали Джоли, куда нужно бежать прятаться. Когда актрису спросили, испугана ли она в связи с тревогой, Джоли ответила, что нет и она в порядке.

Во время пробежки до укрытия один из мужчин попытался сделать с ней селфи.

Ранее сообщалось, что Анджелину Джоли засняли во львовской кофейне. Актриса приехала в Украину как спецпосланник ООН. На вокзале Львова Джоли встретилась с волонтерами и беженцами.