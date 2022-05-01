Бегущую в бомбоубежище Анджелину Джоли сняли на видео в Украине
- Азия и мир, общество
- 12:19, 01 мая 2022
- Просмотров: 8868 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли, которая прибыла накануне во Львов, застала в городе воздушную тревогу.
Актриса была на железнодорожном вокзале, где общалась с беженцами, когда начали выть сирены.
Вокруг нее было много волонтеров, которые сказали Джоли, куда нужно бежать прятаться. Когда актрису спросили, испугана ли она в связи с тревогой, Джоли ответила, что нет и она в порядке.
Во время пробежки до укрытия один из мужчин попытался сделать с ней селфи.
Ранее сообщалось, что Анджелину Джоли засняли во львовской кофейне. Актриса приехала в Украину как спецпосланник ООН. На вокзале Львова Джоли встретилась с волонтерами и беженцами.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.