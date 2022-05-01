В Киеве Владимир Зеленский провёл встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, которая прибыла в Украину с визитом.

Глава государства поблагодарил госпожу спикера за визит, сообщила пресс-служба главы Украины.

Президент выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности государства.

«Очень важные сигналы, которые сегодня дают США и Президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решение по ленд-лизу – мы благодарны за это», – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил важность обращения президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена к Конгрессу о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 млрд дол. США.

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины Владимир Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги.