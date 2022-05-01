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Близ Ашхабада строится новый центр столичной области

CentralAsia (TM) -  Строительство первой очереди административного центра Ахалского велаята (бывшей Ашхабадской области) должно быть завершено в декабре – ко Дню нейтралитета Туркменистана.

По данным новостного веб-сайта «Туркменпортал», старт реализации масштабного проекта стоимостью 1,5 миллиарда долларов США был дан в апреле 2019 года.

В нём будут «умные» жилые дома, управляемые через смартфон, площади с флагштоком, здания мэрии и других учреждений, а также Дворца Рухыет, велаятского управления образования и культуры, драматического театра, библиотеки, клиники инфекционных заболеваний, музея, Высшей международной школы коневодства и Научно-производственного центра коневодства

Новый город возводится в 30 километрах юго-западнее туркменской столицы. Строительство осуществляется в два этапа. В областном центре будут возведены 2-, 5-, 7- и 9-этажные жилые дома, рассчитанные на 12 тысяч 324 семьи. Городская инфраструктура будет включать также комплекс объектов социального и иного назначения: детские сады, школы и другие специализированные учебные заведения, учреждения сфер здравоохранения, культуры, торговли и услуг, спортивные сооружения, административные здания, а также транспортно-коммуникационную и инженерно-техническую системы.

По предложению президента Сердара Бердымухамедова название первого «умного» города страны выносится на всенародное обсуждение.

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