Из европейских магазинов исчезает подсолнечное масло - СМИ

CentralAsia (CA) - На фоне роста цен и уменьшения запасов несколько британских супермаркетов последовали примеру других торговых сетей по всему миру и обратились к покупателям с просьбой ограничить количество приобретаемого ими растительного масла, пишет The New York Times.

Сначала был коронавирус, а теперь украинский конфликт. Не так давно пандемия коронавируса спровоцировала повсеместный дефицит товаров первой необходимости, а теперь спецоперация России на Украине вызвала перебои в работе важнейших цепочек поставок продовольственных товаров, что обернулось ростом цен на такие важнейшие продукты, как пищевое растительное масло, в супермаркетах по всему миру.

До начала российской спецоперации Украина была крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. Теперь этот конфликт парализовал сбор урожая, в результате чего многие страны столкнулись с ограниченными запасами растительного масла и резко выросшими ценами на остатки его запасов. Это усугубило продовольственный кризис в Восточной Африке и привело к экспортным ограничениям в Индонезии. Некоторые покупатели, в том числе в Великобритании, вынуждены мириться с ограничением количества покупаемого ими растительного масла, потому что супермаркетам и ресторанам приходится приспосабливаться к растущим затратам.

"Цепочки поставок, которые ранее уже были нарушены пандемией Covid-19, еще больше пострадали в результате конфликта на Украине, который вызывает нехватку некоторых ингредиентов, таких как подсолнечное масло, и провоцирует рост цен на ингредиенты-заменители", — сказала Кейт Холливелл (Kate Halliwell), главный научный сотрудник Федерации продуктов питания и напитков (Food and Drink Federation), которая представляет крупнейший производственный сектор Великобритании.

"Производители делают все возможное, чтобы сдерживать рост цен, однако часть этого подорожания придется переложить на потребителей", — сказала она.

Том Холдер (Tom Holder), представитель Британского консорциума ритейлеров (British Retail Consortium) сказал, что ритейлеры ввели ограничения на продажу отдельных товаров покупателям, потому что конфликт на Украине срывает поставки.

По сообщениям местных новостных агентств, сети супермаркетов в Испании, Греции, Турции, Бельгии и других странах ограничили продажу растительного масла покупателям, иногда называя эти шаги мерами предосторожности в условиях повышенного спроса. В супермаркетах крупной британской сети Tesco покупатели могут приобрести до трех бутылок растительного масла, "чтобы каждый мог получить то, что ему нужно", о чем сообщается в пояснении, размещенном на стеллаже.

Конфликт опустошил сельское хозяйство, лишив урожая и уничтожив зернохранилища и посевы в регионе, известном как житница Европы. На Украину и Россию в совокупности приходилось около 75% подсолнечного масла — основного растительного масла во многих частях мира.

Но посевы, объемы производства и объемы торговли сократились, а цены на сырьевые товары резко выросли, о чем в апреле сообщила Всемирная торговая организация. Продовольственное агентство ООН сообщило о резком росте цен на растительные масла, обусловленном влиянием украинского конфликта и продолжительной засухой в таких странах, как Бразилия и Аргентина.

Британские компании не торопятся перекладывать рост издержек на плечи покупателей, стараясь найти альтернативные растительные масла на фоне роста цен.

Гарри Ниази (Harry Niazi), владелец лондонского ресторана Famous Olley’s Fish Experience, сказал, что стоимость 20-литровой бутыли подсолнечного масла подскочила с 22 фунтов стерлингов (29 долларов) до 42,50 фунта стерлингов, (55 долларов). "Это очень, очень страшно, и я не знаю, как справится сектор ресторанов “фиш-энд-чипс”. Я действительно не знаю", — сказал он в интервью Associated Press.

В Великобритании, которая импортирует 83% подсолнечного масла с Украины, покупателей просят проявлять сдержанность и гибкость. Как и Tesco, сеть супермаркетов Morrisons ввела ограничение, позволяющее покупателям приобретать не более двух бутылок масла. Сеть супермаркетов Waitrose работает с поставщиками, чтобы увеличить заказы на другие масла.

Сбой оказался настолько шокирующим, что британские государственные агентства сообщили в марте, что производители заменяют кулинарные масла рапсовым маслом настолько "спешно", что некоторые из них даже не успели изменить информацию на этикетках своей продукции.

Это побудило Эмили Майлз (Emily Miles), исполнительного директора Агентство стандартизации пищевых товаров, которое отвечает за Англию, Уэльс и Северную Ирландию, заверить потребителей, что риск аллергии на рапсовое масло "очень низок", и что они работают над тем, чтобы продукты, изготовленные с использованием подсолнечного масла, включая рыбу в панировке, замороженные овощи и чипсы, оставались в продаже.

"Пищевые предприятия сообщают, что запасы подсолнечного масла в Великобритании, вероятно, закончатся через несколько недель, а некоторые предприятия уже испытывают серьезные трудности", — говорится в заявлении агентства.

Компании также пытаются приспособиться к сложившейся ситуации, заменяя подсолнечное мало в рецептуре пальмовым или соевым маслом. Рапсовое масло, в основном предназначенное для рынка биодизельного топлива, было перенаправлено на предприятия по производству продуктов питания, о чем сообщается в отчете, опубликованном в марте европейской промышленной группой Fediol.

Согласно данным, предоставленным британской фирмой Kantar, изучающей поведение потребителей, расходы на подсолнечное масло, самое популярное в Великобритании масло для жарки, и растительный жир выросли на 27% и 40% соответственно по сравнению с тем же периодом 2021 года.

По словам аналитика Kantar Фрейзера Маккевита (Fraser McKevitt), покупатели сделали запасы, зная о возможном дефиците и повышении цен, прежде чем в апреле супермаркеты начали вводить ограничения.

По словам Холливелл, четверть подсолнечного масла на глобальном рынке "исчезла" после того, как Запад ввел против России санкции, лишившие ее промышленность и сельское хозяйство доступа на многие рынки. Неопределенность усугубляется еще и тем, что неизвестно, сколько подсолнечника было посажено на Украине и какой процент урожая попадет на рынки.

В Соединенных Штатах украинский конфликт вылился в усиление давления на американских производителей сои, которым теперь необходимо каким-то образом компенсировать дефицит, как сказал Робб Макки (Robb MacKie), президент Американской ассоциации пекарей.

"Два из трех основных экспортных рынков пищевых масел, используемых пекарями, охвачены смятением — речь о подсолнечном масле из Украины и пальмовом масле из Индонезии", — сказал он, призвав принять меры для перенаправления резервов соевого масла в пищевое производство из сферы производства биодизельного топлива.

"Нарушение поставок этого ключевого ингредиента обернется дополнительной нагрузкой на продовольственную систему Америки", — сказал он.

А повышение цен "усугубит сложную ситуацию с издержками, с которой американские компании боролись в течение последнего года", как отметила Кэти Денис (Katie Denis), пресс-секретарь Ассоциации потребительских брендов, в своем отчете за апрель.

Другие страны тоже испытывают затруднения. По данным Министерства сельского хозяйства США, основными экспортными рынками Украины в прошлом году были Индия, Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Европейский Союз. Норвежская сеть супермаркетов Rema 1000 рассматривает возможность возвращения в продажу пальмового масла, которое ранее было запрещено по экологическим соображениям, а ее датский филиал ввел ограничение на продажу растительного масла — три бутылки в одни руки.

Между тем ситуация может усугубиться еще больше из-за запрета Индонезии на экспорт пальмового масла, глобального дефицита, связанного с погодными условиями, и напряженностью на рынке из-за украинского конфликта, как сказано в отчете отраслевой аналитической группы Oil World, опубликованном в среду.

В Норвегии Кристофер Харлем (Christopher Harlem), исполнительный директор импортера Harlem Food, сказал, что некоторые европейские компании удовлетворяют спрос — как минимум пока — за счет запасов подсолнечного масла на своих складах.

"В какой-то момент пополнение хранилищ растительным маслом прекратится, — сказал он. — Я уже не могу достать подсолнечное масло в данный момент, ни в каком объеме".

Он добавил: "Я думаю, что в дальнейшем нам, без сомнения, придется столкнуться с дефицитом, поэтому нам уже сейчас необходимо планировать, чем мы будем заменять подсолнечное масло и как мы будем адаптироваться к ситуации".

5 процентов может повториться несколько раз подряд", ― говорит Шнобр и напоминает о недавнем заявлении компании "Пражска плинаренска", которая повысила цену для тарифа "Стандарт" с первого июня примерно на 39 процентов.

У потребителей и фирм, которые платили по фиксированной низкой цене ниже 20 евро за мегаватт-час по договорам, заключенным год или два назад, скоро эти договоры истекают.

"В основном потребители подписывали контракт на год или два, редко когда на три года. Легко можно подсчитать, что эти контракты закончатся в конце первого полугодия 2022 года или осенью. Значительная часть контрактов также истекает в первой половине 2023 года. Если к тому моменту цены останутся такими же высокими, как сейчас, то суммы в счетах вырастут в разы: в три, четыре или в пять раз. Хуже того, вырастут и залоговые взносы. Поэтому тот, кто платит залог три тысячи крон в месяц, будет платить 15 тысяч", ― предупреждает Михал Шнобр.

Перевод: ИноСМИ.ru