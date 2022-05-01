Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем единства народа

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, отметив, что многообразие культур стало неотъемлемой частью казахстанской идентичности.

"Этот теплый майский праздник является ярким символом сплоченности нашей нации. Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании нашего народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране. Исторически сложившееся на благодатной казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности", - говорится в поздравлении Токаева, которое в воскресенье опубликовала его пресс-служба.

Президент Казахстана отметил, что народ страны, объединенный общими идеалами и ценностями, уверенно преодолевает все трудности и глобальные вызовы. "Сегодня мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана. Она опирается на созидательную энергию всех граждан. Каждому из нас предстоит внести свой вклад во всестороннее обновление страны", - подчеркнул Токаев, пожелав казахстанцам крепкого здоровья, успехов и мирного неба.

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