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Президент России подписал закон о приостановке части визовых соглашений с ЕС

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке визовых положений международных договоров с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном для ряда граждан. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон приостанавливает соглашение России и Евросоюза от 2006 года об упрощении визового режима для некоторых категорий граждан. До распоряжения Путина на время отменяется:

  • упрощенный въезд для членов официальных делегаций и журналистов, в том числе и для обладателей дипломатических паспортов;
  • оформление многократных виз сроком до пяти лет для членов национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов;
  • выдача многократных виз со сроком до года для членов официальных делегаций и журналистов, которые принимают участие в официальных встречах или переговорах, по приглашению России;
  • оформление многократных виз со сроком от двух до пяти лет для сотрудников дипломатических представительств и консульств;
  • освобождение от визовых сборов членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов.

Россия также временно отменяет подобные пункты соглашения с Норвегией от 2007 года, Данией и Исландией от 2008 года, Швейцарией от 2009 года и Лихтенштейном от 2013 года. Во всех документах стороны закрепляли желание способствовать контактам между людьми для устойчивого развития экономических, гуманитарных, культурных и других связей. Страны подчеркивали намерение установить безвизовый режим.

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