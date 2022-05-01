Швейцарская газета написала о «сыновьях Путина», родившихся в 2015 и 2019-м

CentralAsia (CA) - Швейцарская газета SonntagsZeitung 1 мая написала, что у президента России Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них - в Швейцарии.

Об этом швейцарской газете рассказал знакомый врача, принимавшего оба раза роды. Газета пишет, что не раскрывает фамилию врача и знакомого по их просьбе.

Как пишет газета, принимавшая роды врач-гинеколог работает в элитной клинике Сант-Анна в кантоне Тичино, но родом она из России. Более того, Владимир Путин знал врача с юношеских лет. Более 30 лет назад врач эмигрировала в Швейцарию, она отказалась от девичьей фамилии и давно уже гражданка Швейцарии. «Но она поддерживала доверительные отношения с Путиным», — говорит источник SonntagsZeitung. По его словам, была только одна причина, по которой первые роды прошли не в Москве, а в Швейцарии: «Нужно было все держать в тайне».

Однако секрет был раскрыт: в 2015 году о родах сообщили швейцарские и международные издания. По одним данным, у Путина родился один ребенок, по другим — близнецы. Писали также, что Путин якобы был в Лугано (город в Тичино) во время родов. По данным собеседника SonntagsZeitung, в Швейцарии родился только один ребенок, и Путина в Лугано не было.

Через четыре года Алина Кабаева снова родила, но на этот раз в Москве. «Решение президента», — объясняет источник. В 2019 году заметку о родах Кабаевой опубликовало только одно российское издание, да и оно быстро удалило материал. Сообщалось, что итальянский врач сделал Кабаевой кесарево сечение и что у нее родились близнецы. На самом деле, Кабаева родила одного ребенка, пишет SonntagsZeitung.

Во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано. Во время этих поездок она жила либо на вилле доктора в коммуне Коллина д’Оро (пригород Лугано), либо в расположенном по соседству отеле Principe Leopoldo. Собеседник SonntagsZeitung описывает Кабаеву как «очень приятную женщину». По его словам, она настоящая спортсменка, очень прямолинейная в разговоре. Она пришла на прием с матерью и сестрой, но без телохранителей, говорит источник.

«У Алины не было других отношений [кроме отношений с Путиным]. Это было бы слишком опасно для нее», — говорит собеседник издания.

В своем материале швейцарская газета также попыталась разобраться, в каком особняке «с высокими стенами и вертолетной площадкой» в муниципалитете Колони могла жить Кабаева. О том, что Кабаева много времени проводила в этом доме, в недавней большой статье о Кабаевой писала The Wall Street Journal. Долгое время в Колони находилась вилла друга Путина, миллиардера Геннадия Тимченко, утверждает SonntagsZeitung. Рядом с особняком было достаточно места для посадки вертолета. Представители Тимченко не ответили швейцарской газете.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2015 году говорил, что «информация о рождении ребенка от Владимира Путина не соответствует действительности».