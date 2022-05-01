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Турция допускает формирование решения между Россией и Украиной, которое удовлетворит все стороны

CentralAsia (CA) -  Анкара продолжит усилия по прекращению боевых действий на Украине и прекращению конфликта между Киевом и Москвой, заявил по итогам визита в украинскую столицу представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калым не исключает, что удастся «найти решение на основе территориальной целостности Украины и построить архитектуру безопасности», которая удовлетворила бы все стороны, написал он в Twitter.

Калын заявил, что для урегулирования конфликта необходимо поддерживать контакты со всеми участниками. «Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру?» — задался он вопросом (цитата по Anadolu).

Представитель турецкого лидера также призвал Москву и Киев вернуться к очным переговорам: «Продолжение Стамбульского процесса может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны. <...> Наши усилия в этом направлении будут продолжаться».

После переговоров в Стамбуле 29 марта в ответ на требование Москвы отказаться от планов по вступлению в НАТО Киев предложил новую схему гарантий безопасности с участием постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе России. Проект предполагает, что в случае нападения на Украину страны-гаранты предоставят военную помощь и вооружения, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы.

Глава российской делегации Владимир Мединский объяснял, что украинская схема безопасности предполагает отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения в стране, вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласия государств-гарантов.

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