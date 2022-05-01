В Ташкенте мальчик упал с 11 этажа и разбился насмерть (видео)

В Ташкенте мальчик упал с 11 этажа и разбился насмерть

CentralAsia (UZ) - В воскресенье, 1 мая, в Ташкенте с 11 этажа упал маленький мальчик и разбился насмерть.

Видео с места происшествия распространилось в соцсетях. Как сообщается, ребенок упал с 11-го этажа жилого дома.

На кадрах видно, как на дороге у дома лежит тело мальчика лет 4-5, прикрытое тканью. Очевидцы собрались на месте инцидента, где также стоит автомобиль скорой помощи.

В соцсетях призывают родителей к бдительности и не оставлять открытыми окна и детей без присмотра.