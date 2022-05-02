Амбициозный народный проект Моннголии «Нация инвесторов» набирает обороты

CentralAsia (MNG) - Начался форум амбициозного монгольского проекта «Нация инвесторов» 30 апреля в Улан-Баторе.

На форуме была организована дискуссия на тему «Текущая экономическая ситуация, инвестиционная среда и возможности». В данной дискуссии в качестве модератора приняли участие следующие экономисты — П. Батбаяр, председатель финансовой группы Ард, участники дискуссии — Ханнес Такач, постоянный представитель Европейского банка реконструкции и развития в Монголии, Андрей Михнев, постоянный представитель Всемирный банк в Монголии и Павит Рамачандран, постоянный представитель Азиатского банка развития в Монголии.Финансовая группа Ард организует крупный форум «Нация инвесторов-2022». Большинство акционеров — простые монгольские граждане.

Форум «Нация инвесторов» регулярно проводится с 2016 года и способствует продвижению рынков капитала в Монголии, создает благоприятную среду для привлечения финансирования и выявления тенденций инвестирования. В текущем году он состоится с 30 апреля по 2 мая.

Одно из главных достижений организатора данного форума, финансовой группы Ард, — создание дочерней компании «Хөрөнгө оруулагч үндэстэн» или «Нация инвесторов».

Она была основана в январе 2016 года, объединив инициативы и средства более 500 человек, став первой инвестиционной компанией на краудфандинге. За время своего существования компания «Нация инвесторов» увеличила инвестиции своих акционеров на 60%, вложив их средства в правительственные бонды и финансовые активы таких компаний как «Почта Монголии» и «Ард Даатгал».

Финансовая группа Ард (Ard Holdings) заняла открытую и активную позицию в отношении технологии блокчейна как части своей всеобъемлющей цели цифровой трансформации и разрушения традиционной банковской индустрии.

Молодой коллектив компании «Нация инвесторов» во главе с известным монгольским экономистом и банкиром Ч.Ганхуягом проводит широкомасштабную деятельность по финансовому управлению и “«увеличению состояни» своих акционеров, которых уже более 20 тыс.человек в 2022 году. Напомним, что в 2016 году это число составляло 700.

Компания «Нация инвесторов», присоединившись к финансовой группе АРД, первой в Монголии профессиональной инвестиционной компании, активно действует в инвестиционно-финансовой области страны, и привлекает внимание как профессионалов, так и простых граждан.

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