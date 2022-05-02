Глава МИД Японии во время визита в Монголию призвал к солидарности против российского вторжения

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в воскресенье косвенно призвал своего монгольского коллегу Батцэцэг Батмөнх присоединиться к кампании международного давления на Россию в ответ на агрессию Москвы в Украине.

«Настоятельно требуется солидарность международного сообщества», — сказал Хаяси, попросив Монголию сотрудничать в усилиях по прекращению российской агрессии.

Два министра также договорились о двустороннем сотрудничестве для решения вопросов, связанных с похищением Северной Кореей японских граждан, а также с ядерными и ракетными программами развития.

Батцэцэг отметила важность немедленного прекращения огня между Россией и Украиной, заявил Хаяси журналистам на онлайн-брифинге.

На встрече в Улан-Баторе Хаяси сказал Батцэцэг, что вторжение Москвы в Украину нарушает международное право и расшатывает основы международного порядка, в том числе в Азии, и поэтому, по мнению японского МИДа, настоятельно необходима глобальная солидарность.

По словам министерства, Батцэцэг «дала объяснения, основанные на позиции Монголии», что, по-видимому, отражает нежелание Улан-Батора присоединиться к странам, которые ввели жесткие экономические санкции против России.

Монголия, не имеющая выхода к морю страна в Восточной Азии, зажатая между Китаем и Россией, долгое время сильно зависела от двух крупных держав с точки зрения поставок энергии, торговли и даже электричества, особенно в западной части страны, по данным МИД Японии.

В начале марта Монголия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Москву за ее вторжение в Украину, которая в итоге была принята с одобрения 141 из 193 членов ООН.

После своей первой личной встречи в качестве министров иностранных дел Хаяси и Батцэцэг подписали соглашение о японской помощи в размере 260 миллионов йен для приема молодых монгольских правительственных чиновников в аспирантуру в Японии.

Учитывая, что Монголия имеет тесные связи с Северной Кореей, министры договорились продолжать сотрудничество в решении проблемы ракетных и ядерных разработок Пхеньяна, а также в вопросе похищения им японских граждан в 1970-х и 1980-х годах.

Позже в воскресенье Хаяши посетил школу Shine Mongol Harumafuji, основанную в 2018 году при поддержке Харумафудзи, бывшего борца сумо монгольского происхождения, который дослужился до высшего спортивного звания ёкодзуна.

Хаяси находится в пятидневной поездке, которая началась в четверг, в ходе которой он также посетил Казахстан и Узбекистан.

В понедельник Хаяси встретится с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа перед отъездом в Японию.

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