Монгольская команда заняла второе место на FIBA 3x3 Asia Pacific Super Quest

CentralAsia (MNG) - Восемь отчаянных мечтателей стремились к успеху в начале сезона на профессиональной трассе Asia Pacific Super Quest 30 апреля, поскольку они присматриваются к желанным местам на Manila Masters в следующем месяце.

Команды с нетерпением ждут 11-го сезона Мирового тура FIBA 3x3, и это должно обеспечить ожесточенную битву в Маниле за прекрасную возможность познакомиться со столицей Филиппин, которая примет второй Мастерс 2022 года /World Tour Manila Masters FIBA 3x3/ 28-29 мая.

Группы:

Группа A: Zaisan MMC Energy (Mонголия), Manila Chooks (Филиппины), Melbourne Hoop City (Австралия), Tokyo Dime (Япония)

Группа B: Sansar MMC Energy (Mонголия), Cebu Chooks (Филиппины), Tangerang (Индонезия), Butuan Chooks (Филиппины)

Tokyo Dime — действующие чемпионы, и у них, очевидно, есть отличные воспоминания о Маниле, особенно о Масахиро Комацу, который нанес сумасшедший двухочковый Buzzer Beater, чтобы выиграть титул в последнем выпуске.

Но в Маниле существует серьезная конкуренция, которую подчеркивают ведущие игроки Zaisan MMC Energy и Sansar MMC Energy, оба из Монголии, что подчеркивает серьезную глубину страны. Обе команды являются профессиональными и могут похвастаться некоторыми из 30 игроков, которые постоянно находятся в Монголии, а посеянный под номером 1 Zaisan полон молодых талантов, включая трех игроков в возрасте 22 лет и младше. Вы должны следить за 6 футов 5 дюймов (1,96 м) и 115 кг / 253 фунтов Алтангэрэл Батсайхан, который сильнее быка.

У Sansar есть несколько известных монгольских звезд, в том числе ледяной игрок Ананд Ариунболд — вы не забыли его героизм на чемпионате мира FIBA 3x3 U23 2019 года, верно — и Энхбаатар Онолбаатар, который является половиной самых известных братьев и сестер страны со своей сестрой и женщинами. Звезда 3x3 Хулан запомнился тем, что был знаменосцем Монголии на Олимпийских играх в Токио.

Это вполне может быть всемонгольский финал, но это будет не так просто, — писал worldtour.fiba3x3.com.

В результате монгольская команда Sansar MMC Energy заняла второе место на FIBA 3x3 Asia Pacific Super Quest и получила квалификацию на участие на World Tour Manila Masters FIBA 3x3 и денежный приз в размере $5000.

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