экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стамбульское региональное управление лесного хозяйства будет сотрудничать с Монголией

CentralAsia (MNG) -  В рамках обеспечения реализации национального движения «Один миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии, руководитель администрации президента Я.Содбаатар посетил с рабочим визитом г. Стамбул, Турция.

Во время своего визита он провел встречу с региональным директором лесного хозяйства Стамбула Юсуфом Шахином, чтобы обсудить текущую политику, реализуемую в лесном секторе Турции, а также управление лесным хозяйством и облесение.

В стране в настоящее время осуществляется отраслевая политика через Министерство сельского и лесного хозяйства, Главное управление лесного хозяйства Турции и его региональные отделения. Стамбульское региональное управление лесного хозяйства, основанное в 1839 году, отвечает за местные леса, составляющие более 40 процентов территории города.

Руководитель администрации арезидента подчеркнул возможность сотрудничества с Турецкой Республикой в развитии лесного хозяйства Монголии, наращивании потенциала, увеличении видов деревьев и кустарников, высаживаемых в стране, и развитии зеленых насаждений вблизи городов.

Стороны договорились о сотрудничестве в проведении работ, обсудили организацию взаимных визитов и обменов между двумя странами.

В ходе встречи был представлен реализованный проект по защите озера Теркос, источника питьевой воды для жителей Стамбула, от опустынивания. В рамках проекта с 1961 года начали высаживать породы деревьев, считавшиеся подходящими для региона, и к 1987 году было засажено 2102 га площади.

Закупая саженцы и саженцы для посадки в этом году, Турция в настоящее время планирует посадить 160 миллионов деревьев по всей стране в 2022 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Оппозиция Армении проведет со 2 мая «масштабные акции неповиновения»
  • Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем единства народа
  • Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com