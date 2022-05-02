Стамбульское региональное управление лесного хозяйства будет сотрудничать с Монголией

CentralAsia (MNG) - В рамках обеспечения реализации национального движения «Один миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии, руководитель администрации президента Я.Содбаатар посетил с рабочим визитом г. Стамбул, Турция.

Во время своего визита он провел встречу с региональным директором лесного хозяйства Стамбула Юсуфом Шахином, чтобы обсудить текущую политику, реализуемую в лесном секторе Турции, а также управление лесным хозяйством и облесение.

В стране в настоящее время осуществляется отраслевая политика через Министерство сельского и лесного хозяйства, Главное управление лесного хозяйства Турции и его региональные отделения. Стамбульское региональное управление лесного хозяйства, основанное в 1839 году, отвечает за местные леса, составляющие более 40 процентов территории города.

Руководитель администрации арезидента подчеркнул возможность сотрудничества с Турецкой Республикой в развитии лесного хозяйства Монголии, наращивании потенциала, увеличении видов деревьев и кустарников, высаживаемых в стране, и развитии зеленых насаждений вблизи городов.

Стороны договорились о сотрудничестве в проведении работ, обсудили организацию взаимных визитов и обменов между двумя странами.

В ходе встречи был представлен реализованный проект по защите озера Теркос, источника питьевой воды для жителей Стамбула, от опустынивания. В рамках проекта с 1961 года начали высаживать породы деревьев, считавшиеся подходящими для региона, и к 1987 году было засажено 2102 га площади.

Закупая саженцы и саженцы для посадки в этом году, Турция в настоящее время планирует посадить 160 миллионов деревьев по всей стране в 2022 году.

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