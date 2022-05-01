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В МИД России назвали визит Джоли на Украину попыткой «перебить повестку»
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CentralAsia (CA) -  Визит актрисы Анджелины Джоли во Львов организовали, чтобы перебить повестку и отвлечь внимание от «Азовстали». Об этом написала в Telegram-канале представитель российского ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, две недели «киевские террористы держат в заложниках гражданских» на «Азовстали», не давая им выйти, и когда это стало очевидно всему миру, западные пиарщики решили перебить повестку.

«Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете — Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы», — написала Захарова.

Представитель российского МИДа считает, что цель визита Джоли была достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали». При этом Захарова назвала наивными и примитивными такие попытки «перебить повестку».

Актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли с гуманитарной миссией прибыла на Украину и посетила Львов 30 апреля. Она встретилась с беженцами и волонтерами на вокзале, а также посетила интернат. Когда в городе прозвучала сирена воздушной тревоги, актриса вместе с сопровождающими направилась в убежище.

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