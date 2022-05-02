Монголия планирует открыть новые воздушные ворота с Китаем

CentralAsia (MNG) - Планируется открытие новых воздушных ворот под названием «Цээл» в аймаке Говь-Алтай Монголии и на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. В рамках этой работы в пятницу /29 апреля 2022 г./ состоялась встреча соответствующих должностных лиц Управления гражданской авиации с представителем Посольства Китайской Народной Республики в Монголии.

Всего в Монголии 96 воздушных маршрутов и 16 воздушных ворот. Имеет 10 воздушных ворот с Россией и шесть с Китаем. Кроме того, в управлении гражданской авиации сообщили, что ведется подготовка к открытию еще одного нового воздушного ворота.

В начале встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сектора гражданской авиации Монголии, количестве рейсов, навигационных услуг и сотрудничестве двух стран в сфере воздушного транспорта.

Ч.Одгэрэл, директор отдела аэронавигации и политики аэропортов и координации Управления гражданской авиации, заявил, что открытие нового аэропорта будет иметь значительную экономическую выгоду с точки зрения увеличения количества полетов и пассажиропотока, увеличения пропускной способности воздушного пространства, сокращения время и снижение расхода топлива.

Монголия завершила необходимую работу, связанную с открытием новых воздушных ворот, включая правовые нормы, строительство инфраструктуры, наличие навигационного оборудования, расчеты авиакомпаний, человеческие ресурсы и инвестиции. Другими словами, подготовка к открытию новых воздушных ворот завершена. Поэтому он призвал китайскую сторону поддержать создание и эксплуатацию новых воздушных ворот «Цээл» между двумя странами.

Чжан Мушин

Чжан Мушин, советник и заместитель главы миссии посольства Китайской Народной Республики в Монголии, сказал: «Наше посольство считает важным открытие новых воздушных ворот. Мы сообщим об этом соответствующим лицам. Китай придает большое значение сотрудничеству с Монголией во всех областях. В частности, мы хотим сохранить наши традиционно дружеские отношения в сфере гражданской авиации. Мы будем работать вместе, чтобы преодолеть нынешние временные трудности».

источник: Управление гражданской авиации Монголии

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