Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ встретился с министром иностранных дел Японии

CentralAsia (MNG) - По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ принял министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, находящегося с визитом в Монголии по приглашению министра иностранных дел Монголии.

В начале встречи премьер-министр Л.Оюн-Эрдэнэ поблагодарил за визит в Монголию по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что Япония оказала стране оперативную поддержку для вакцинации всего населения и создания запасов вакцин в трудные времена пандемии.

Он отметил, что монголо-японские отношения и сотрудничество за последние 50 лет быстро развиваются не только в двустороннем, но и в международном плане, и активно сотрудничают во всех областях, включая политику, экономику, культуру и образование.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ и министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси договорились обогатить дружественные отношения и сотрудничество двух стран в новом контексте в рамках стратегического партнерства, привлечь инвестиции в приоритетные отрасли экономики в рамках «Политика возрождения», предложенная правительством Монголии - Как сотрудничать в области локализации высоких технологий, создания свободной экономической зоны в долине Хөшиг, планирования и инвестирования городов-спутников и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса подчеркнул важность взаимных визитов на высшем уровне для развития дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, а также поблагодарил за то, что премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ в период пандемии посетил с рабочим визитом Японию, принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2021 года в Токио и выразил свою солидарность.

Стороны рассмотрели 50-летнюю историю дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Японией и договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства, расширении и углублении экономического сотрудничества и активном сотрудничестве во имя мира и процветания в регионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения