Национальная лейбористская партия Монголии объявила о своей правоцентристской политике

CentralAsia (MNG) - Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам (ХҮН - от монгольского Человек) или Национальная лейбористская партия, которая становится сильной фигурой в монгольской политике, успешно организовала свой 7-й внеочередной съезд и провела следующие важные реформы.
Стоит отметить, что Национальная лейбористская партия изменила свое название на ХҮН или просто человек
Изюминкой съезда стало заявление партии ХҮН (ЧЕЛОВЕК) о том, что она продолжит придерживаться концепции «СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА» и станет правоцентристской партией с небольшим государством, правами человека, бизнесом и созданием богатства.
Монгольский ЧЕЛОВЕК – обладатель наивысшего богатства, хозяин страны и творец прогресса. Таким образом, партия выразила приверженность своей будущей политике развития и плану действий, чтобы быть хорошим гражданином мира и сделать нашу страну Всемирной Монголией, — говорится в заявлении съезда партии.
В соответствии с реформой своей идеологии Национальная лейбористская партия изменила свое название на ХҮН или на аббревиатуру монгольского названия с Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам (ХҮН - от монгольского Человек), а также свой логотип.
Новый символ партии ХҮН имеет следующее значение:
— Монгольский человек (хүн) является хозяевом, владельцем и творцом величайшего богатства и развития Монголии.
— Изображение наконечника стрелки, указывающей на запад, означает, что партия XYН всегда будет отстаивать независимость Монголии и основные национальные интересы, и будет работать решительно и решительно, чтобы превратить нашу страну в мирную Монголию.
— Молочно-белый цвет - это ясное, честное и правдивое выражение.
— Розовый цвет подснежника — символ новой энергии, надежды и равенства.
На 7-м внеочередном съезде Партии прав человека председатель партии ХҮН, член Великого Государственного Хурала Т. Доржханд выступил с речью «Другой путь в мир, Монголия». ...
Ни одна политика не увенчалась успехом, подвели Монгольская народная партия (МНП) и Демпартия (ДП)!
Поколения "старших братьев" МНП и ДП правили 30 лет, что обещая мы можем, а они не смогли!
В результате Монголия превратилась в бедную, закрытую, маленькую, опрокинутую, нищую страну с 3,5 миллионами человек без доходов, без работы, с пробками, стрессом, множеством проблем, без уверенности в далеком будущем.
... Заниматься бизнесом - это стал приговором. Молодежь расстроилась!
Предприниматели, большие и малые, стараются и много работают, но у них остаются долги по налогам и банкам...
Нет ни иностранных, ни даже отечественных инвес Наоборот, молодые люди часто расстраиваются и обижаются, стали чаще говорить, как уехать из Монголии, как жить за границей и каким бизнесом заниматься.
Каждый, кто хочет заниматься бизнесом, обременен разрешениями, лицензиями, налогами и сборами. Юридический туннель, угрожающий крупному бизнесу тюрьмами, конфискацией имущества, продолжается.
Сегодняшняя реальность такова, что всеобщая политика благосостояния и двойные стандарты разрушают социальное творчество, а молодые люди становятся менее мотивированными, менее мотивированными и менее мотивированными к работе.
Какой будет политика партии ХҮН в ближайшие 30 лет?
У партии ХҮН есть четкая политика для решения всех сегодняшних проблем и жизнеспособный план на следующие 30 лет. Мы не будем обманывать наших граждан и будущие поколения пустыми обещаниями и ложью. У нас, монголов, есть ДРУГОЙ выход с нынешнего пути воровства, способ превратить нашу молодежь в ЧЕЛОВЕКА МИРА и нашу страну в Мировую Монголию, — заявляет съезд партии.
В частности: Мы не будем обманывать наших граждан и будущие поколения пустыми обещаниями и ложью. У нас, монголов, есть ДРУГОЙ выход с нынешнего пути воровства, способ превратить нашу молодежь в ЧЕЛОВЕКА МИРА и нашу страну в Мировую Монголию, — заявляет съезд партии.
В частности:
- Создать компактное электронное государство, уважающее свободы своих граждан.
- Поддерживать бизнес с помощью налоговой и финансовой политики.
- Привлекать иностранные инвестиции и поддерживать внутренние инвестиции.
- Внедрить политику о рабочем месте, а не связанную с социальным обеспечением.
- Развивать сектор информационных технологий
- Образование будет самым ценным.
- Создать эффективную систему здравоохранения и социальной защиты.
- Реально и настойчиво бороться с коррупцией.
- Развиваться вместе с демократиями мира
- Мы будем создавать наших граждан на основе национальной идентичности.
Таким образом, партия ХҮН выразила свою приверженность построению демократической, основанной на правах человека, свободной экономики как наконечника стрелы.