В Париже первомайское шествие закончилось столкновением с полицией

CentralAsia (CA) - Первомайская демонстрация в Париже стала ареной противостояния между полицией и активистами, передает Reuters.

Тысячи людей собрались на площади Республики и прошли маршем к площади Нации в рамках первомайских мероприятий, организованных профсоюзами в Париже.

После начала протеста неоднократно вспыхивали столкновения между демонстрантами и полицией, которая применяла слезоточивый газ против протестующих, бросавших различные вещества в сторону правоохранителей.

Во время демонстрации было подожжено большое количество мусорных баков, разбиты окна многих банков и магазинов. Также был разграблен магазин экологически чистых продуктов

В знак протеста на стенах, окнах многих рабочих мест и автобусных остановках были написаны антикапиталистические призывы.

Толпа скандировала лозунги против капитализма и фашизма.

Первомайские демонстрации в этом году были направлены против пенсионной реформы, анонсированной переизбранным президентом Эмманюэлем Макроном. Изначально он заявлял, что пенсионный возраст может быть повышен с 62 до 65 лет. Однако недавно обозначил другую верхнюю границу: 64 года.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин в своем Twitter-аккаунте написал, что в ходе демонстрации в столице были задержаны 54 человека, в том числе женщина, которая напала на пожарного во время акции протеста, а 8 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

По данным Министерства внутренних дел, в демонстрациях, прошедших по всей стране 1 мая приняли участие 116 500 человек, а по данным Всеобщей бизнес-конфедерации (ВКТ), одного из организаторов, более 210 тысяч человек.