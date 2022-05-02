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В России на первомайских акциях задержали более 200 человек

CentralAsia (CA) -  Более 200 человек задержаны в 18 городах России на первомайских акциях. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Больше всех задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Люди выходили в одиночные пикеты с плакатами с первомайскими и антивоенными лозунгами.

Вскоре после вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных акций по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней, в том числе в соцсетях.

По данным правозащитной организации «Агора», в России возбуждено как минимум 40 дел, связанных с антивоенными высказываниями и выступлениями. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

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