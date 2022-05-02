CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит.

«Мы прежде всего благодарим Всевышнего за то, что встречаем этот священный праздник в атмосфере мира, дружбы и согласия, в кругу своих семей, вместе со всем нашим народом», — говорится в поздравлении.

«Рамазан хайит призывает все народы жить в дружбе и взаимопонимании, согласии и сотрудничестве, что является ярким проявлением возвеличивания чести и достоинства человека. Несомненно, всё это связано в том числе с обеспечением прав и интересов человека в области религии», — отметил глава государства.

«Сегодня все мы видим, насколько стремительно меняется ситуация в мире. В некоторых регионах быстро вспыхивают конфликты и противостояния, которые затем становятся серьезной угрозой миру и безопасности. Всё это ставит перед нами важные задачи, призывает всегда быть бдительными и внимательными», — подчеркнул президент.

«Наша священная религия учит, что истинный мусульманин должен быть всегда готовым к любым испытаниям, и людям с чистыми помыслами, совершающим благие дела, обязательно воздастся свыше. В этом смысле требованием сегодняшнего дня является укрепление в стране стабильности, атмосферы взаимного уважения и согласия, решительное продвижение к прогрессу, опираясь на многовековые, немеркнущие национальные ценности», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев призвал воспитывать молодёжь «на основе гармонизации таких важных качеств, духовно зрелым поколением, способным успешно конкурировать на международной арене».

«Мы всегда должны помнить о том, что самым большим богатством в мире, которое никогда не потеряет своей ценности, являются знания и воспитание», — заявил он.

В завершение президент отметил, что праздник — «хорошая возможность… навестить родителей, тех, кто нуждается в поддержке, встретиться с близкими людьми».