Токаев поздравил жителей Казахстана с Ораза айт

CentralAsia (KZ) - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников со священным для мусульман праздником Ораза айт, сообщает пресс-служба Акорды.

«Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания», - говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина.

«Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными. Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа. Уверен, непреходящие ценности Ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана! С праздником Ораза айт! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!» - заключил глава государства.

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