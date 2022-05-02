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В Монголии за сутки выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Из новых случаев 24 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 12 случаев выявлен в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 18 находятся в легком, 182 — в состоянии средней степени тяжести, 53 — в тяжёлом состоянии и 10 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 110.

С 1 мая 2022 года ежедневные данные о состоянии COVID-19 не будут публиковаться на официальном сайте и социальных страницах Минздрава Монголии.

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