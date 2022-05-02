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2 мая в Туркменистане объявлен выходным днём по случаю Ораза байрамы

CentralAsia (TM) -  По случаю Ораза байрамы 2 мая объявлен в Туркменистане выходным днем. Соответствующий Указ подписал президент Сердар Бердымухамедов, сообщила сегодня информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Документ предписывает всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от формы собственности обеспечить исполнение данного Указа.

Праздник Ораза байрамы завершает священный для всех мусульман месяц Рамазан (Ораза), в течение которого верующие держат пост. В Туркменистане Ораза байрамы как общенациональный праздник отмечается с 1998 года.

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