2 мая в Туркменистане объявлен выходным днём по случаю Ораза байрамы
- Туркменистан, общество
- 10:42, 02 мая 2022
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CentralAsia (TM) - По случаю Ораза байрамы 2 мая объявлен в Туркменистане выходным днем. Соответствующий Указ подписал президент Сердар Бердымухамедов, сообщила сегодня информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.
Документ предписывает всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от формы собственности обеспечить исполнение данного Указа.
Праздник Ораза байрамы завершает священный для всех мусульман месяц Рамазан (Ораза), в течение которого верующие держат пост. В Туркменистане Ораза байрамы как общенациональный праздник отмечается с 1998 года.
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