В Туркменистане анонсирован турнир по CS:GO с призовым фондом в 30 тысяч манат

CentralAsia (TM) - Национальная федерация электронного спорта Туркменистана на своём официальном сайте объявила о начале регистрации на ежегодный Кубок Туркменистана в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, который пройдет 6-12 июня 2022 года. Участники разыграют призовой фонд в размере 30 тысяч манат (8,5 тысяч долларов).

Заявки участников принимаются до 31 мая 2022 года на официальном сайте Национальной федерации электронного спорта Туркменистана. К регистрации допускаются граждане страны в возрасте от 13 лет, находящиеся на данный момент в Туркменистане.

После прохождения регистрации команды будут разделены по группам, где сразятся по системе БО1 (до одной победы) в формате каждый с каждым в режиме онлайн, для чего будет создан специальный туркменский сервер CS:GO с пропускной способностью в гигабит. Количество групп зависит от количества зарегистрированных команд. Поcле завершения групповой стадии 8 сильнейших команд пройдут жеребьевку и будут отправлены в стадию плей-офф, где сразятся по олимпийской системе в формате БО3 (до двух побед) в оффлайн режиме.