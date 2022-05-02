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Граждан Монголии начинают привлекать к профилактическим осмотрам

CentralAsia (MNG) -  Со вчерашнего дня, 1 мая, в Монголии стартовали общенациональные профилактические осмотры и кампания раннего выявления заболеваний.

Во время церемонии открытия министр здравоохранения С.Энхболд подчеркнул: «Эта годовая общенациональная акция преследует три ключевые цели. Вклад в реабилитационное лечение после COVID-19 является приоритетом. Во-вторых, мы стремимся ввести в привычку каждого гражданина регулярно проходить профилактические и ранние профилактические осмотры, а в-третьих, снизить заболеваемость пятью наиболее распространенными заболеваниями в Монголии».

Медицинские осмотры проводятся в городских больницах и передвижных поликлиниках в отдаленных районах.

В Монголии ведущими причинами заболеваемости являются желудочно-кишечные, респираторные, сердечно-сосудистые и мочеполовые заболевания, травмы и отравления. Ведущими причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания, рак, травмы, отравления, желудочно-кишечные расстройства и заболевания органов дыхания.

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