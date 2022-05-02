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Императора Японии Нарухито пригласили посетить Монголию

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса, находящийся с официальным визитом в Монголии по приглашению министра иностранных дел Б.Батцэцэг встретился с Президентом Монголии У.Хурэлсух.

Президент У.Хурэлсух отметил, что визит министра иностранных дел Японии является признаком высокого уровня развития Стратегического партнерства между Монголией и Японией.

Хурэлсух выразил удовлетворение празднованием в этом году 50-летия установления дипломатических отношений как «Года дружбы и обменов между монгольскими и японскими детьми и молодежью» и пригласил Его Величество Императора Японии Нарухито посетить Монголию.

Он также поблагодарил правительство и народ Японии за поддержку в преодолении пандемии.

Президент У.Хурэлсух подчеркнул, что необходимо развивать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, таких как добыча полезных ископаемых, экология, сельское хозяйство, туризм, культура и образование.

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса отметил, что правительство Японии придает большое значение развитию отношений и сотрудничества с Монголией, и подтвердил свою приверженность дальнейшему развитию во всех аспектах.

Он также выразил поддержку инициативе «Миллиард деревьев», предложенной президентом Монголии, и сообщил, что изучает пути сотрудничества в этой сфере.

Стороны согласились, что Соглашение об экономическом партнерстве следует использовать в полной мере для сохранения частоты визитов на высоком уровне и расширения торгово-инвестиционного и экономического сотрудничества.

В ходе встречи они обменялись мнениями о развитии отношений между частным сектором и гражданами, в том числе об увеличении обмена детьми и молодежью, а также о региональной и международной ситуации.

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