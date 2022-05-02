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Путин поздравил мусульман России с Ураза байрамом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза байрамом.

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», - говорится в послании.

Также Путин отметил, что российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия и отстаивания приоритетных интересов страны.

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