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В Узбекистане английский язык станет обязательным при поступлении в вузы

CentralAsia (UZ) -  Включение английского языка в блок обязательных предметов на вступительных экзаменах в вузы Узбекистана стало в эти дни одной из самых обсуждаемых тем среди пользователей узбекского сегмента социальных сетей.

Некоторые абитуриенты недовольны тем, что о данном изменении было объявлено всего лишь за три месяца до начала вступительных экзаменов в вузы. Они говорят, что не против усиления требований к английскому языку, но считают, что это должно быть осуществлено поэтапно.

Представитель Государственного центра тестирования Узбекистана в интервью СМИ отметил, что опасения абитуриентов беспочвенны.

«Сейчас есть проект о включении английского языка в блок обязательных предметов. Вам известно, что при поступлении в вузы нужно сдать тестовые экзамены по таким основным предметам, как родной язык, математика и история. Теперь в этот блок включат еще и английский язык. Но в этом году данное изменение вводится только в тех вузах, при поступлении в которые требуется знание иностранного языка. А во время вступительных экзаменов 2023-2024 учебного года мы полностью планируем перейти к такому порядку», – сказал он.

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