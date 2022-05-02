В Узбекистане английский язык станет обязательным при поступлении в вузы

CentralAsia (UZ) - Включение английского языка в блок обязательных предметов на вступительных экзаменах в вузы Узбекистана стало в эти дни одной из самых обсуждаемых тем среди пользователей узбекского сегмента социальных сетей.

Некоторые абитуриенты недовольны тем, что о данном изменении было объявлено всего лишь за три месяца до начала вступительных экзаменов в вузы. Они говорят, что не против усиления требований к английскому языку, но считают, что это должно быть осуществлено поэтапно.

Представитель Государственного центра тестирования Узбекистана в интервью СМИ отметил, что опасения абитуриентов беспочвенны.

«Сейчас есть проект о включении английского языка в блок обязательных предметов. Вам известно, что при поступлении в вузы нужно сдать тестовые экзамены по таким основным предметам, как родной язык, математика и история. Теперь в этот блок включат еще и английский язык. Но в этом году данное изменение вводится только в тех вузах, при поступлении в которые требуется знание иностранного языка. А во время вступительных экзаменов 2023-2024 учебного года мы полностью планируем перейти к такому порядку», – сказал он.