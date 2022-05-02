Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры на этой неделе - СМИ

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе, сообщил он, передает CNN Turk.

«Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция. Это произойдет в Стамбуле или Анкаре», — сказал он.

По словам Эрдогана, Путин «очень чувствительно» относится к украинскому вопросу.

За все время военной операции России на Украине Турция не раз предлагала помощь в урегулировании конфликта. 29 марта в Стамбуле прошли очные переговоры российской и украинской делегации, где Киев предложил новую схему гарантий безопасности взамен на нейтральный статус Украины. По идее украинской стороны, ее безопасность должны обеспечить страны из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, включая Россию и Турцию.

Путин назвал эти переговоры «прорывом» в обсуждении, так как Киев не стал требовать связи гарантий безопасности с понятием международно признанных границ, то есть «вынес за скобки» вопросы Крыма, Севастополя и республик Донбасса.