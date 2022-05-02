Новая Зеландия вводит новые санкции против России

CentralAsia (CA) - Новая Зеландия намерена ввести санкции против 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора. О новых мерах, вводимых на фоне ситуации на Украине, заявила глава МИД страны Нанаия Махута 2 мая.

«Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора», — приводятся ее слова на сайте министерства.

Как указала глава ведомства, указанные компании «способствовали посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины».

При этом список попавших под санкции компаний и лиц не приводится.

Новые антироссийские санкции стали ответом на проведение Москвой специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Власти России пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

19 апреля в МИД Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении 18 российских финорганизаций, в том числе Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Кроме того, 6 апреля Новая Зеландия ввела тариф в размере 35% на весь российский импорт. Веллингтон запретил экспорт продукции, тесно связанной со стратегическими отраслями промышленности России, такими как информационно-вычислительная техника и двигатели.

В рамках санкционных мер Новая Зеландия также объявила в марте о готовности заморозить активы представителей российских властей. Помимо этого, Веллингтон ввел персональные санкции в отношении порядка 100 россиян. В список вошли, в частности, президент РФ, председатель правительства, министр обороны, глава МИДа и ряд других представителей руководства страны.