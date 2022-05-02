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В Туркменистане с 1 мая открылись социально-культурные объекты

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане с 1 мая вновь возобновили работу рынки, развлекательные центры, рестораны и другие социально-культурные объекты.

Как сообщают туркменские СМИ, посещение данных объектов возможно при строгом соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

Одним из возобновивших работу объектов стал столичный парк «Ашхабад».

Горожане, стекающиеся в парк семьями, проводя время в различных развлекательных площадках.

Жители и гости столицы смогут посетить парк с 10:00 до 22:00.

Социальные объекты в Туркменистане были закрыты в июле 2020 года в целях соблюдения мер в связи с пандемией.

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