В Туркменистане с 1 мая открылись социально-культурные объекты

CentralAsia (TM) - В Туркменистане с 1 мая вновь возобновили работу рынки, развлекательные центры, рестораны и другие социально-культурные объекты.

Как сообщают туркменские СМИ, посещение данных объектов возможно при строгом соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

Одним из возобновивших работу объектов стал столичный парк «Ашхабад».

Горожане, стекающиеся в парк семьями, проводя время в различных развлекательных площадках.

Жители и гости столицы смогут посетить парк с 10:00 до 22:00.

Социальные объекты в Туркменистане были закрыты в июле 2020 года в целях соблюдения мер в связи с пандемией.