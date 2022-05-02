В Туркменистане с 1 мая открылись социально-культурные объекты
- Туркменистан, общество
- 15:51, 02 мая 2022
- Просмотров: 239
CentralAsia (TM) - В Туркменистане с 1 мая вновь возобновили работу рынки, развлекательные центры, рестораны и другие социально-культурные объекты.
Как сообщают туркменские СМИ, посещение данных объектов возможно при строгом соблюдении социальной дистанции и ношении масок.
Одним из возобновивших работу объектов стал столичный парк «Ашхабад».
Горожане, стекающиеся в парк семьями, проводя время в различных развлекательных площадках.
Жители и гости столицы смогут посетить парк с 10:00 до 22:00.
Социальные объекты в Туркменистане были закрыты в июле 2020 года в целях соблюдения мер в связи с пандемией.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.