Путин подписал закон о ратификации договора с Узбекистаном об отмене регистрации граждан

Владимир Путин

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Узбекистаном об отмене обязательной регистрации граждан одной страны в течение 15 дней с даты въезда в другую.

Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, соглашение было подписано 21 мая 2021 года в Москве и 17 июня 2021 года в Ташкенте. Согласно документу, граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда.

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации ратифицировала это соглашение 20 апреля.