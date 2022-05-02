В мечетях Узбекистана прошел праздничный хайит намаз (фото)

CentralAsia (UZ) - Ранним утром 2 мая мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник разговения. Это второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама — праздника жертвоприношения.

Ураза-байрам наступает после окончания поста в Рамазан — священного месяца молитв. В течение Рамазана мусульмане должны не есть и не пить от восхода до заката.

Рамазан и Ураза-байрам тесно связаны с лунным мусульманским календарем, поэтому каждый год эти события выпадают на разные даты. В 2022 году священный месяц начался с заходом солнца 1 апреля, а закончился 1 мая.

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