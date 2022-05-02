экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ISW: Магазины в Мелитополе и Волновахе начинают переходить на оплату рублями, - источники

CentralAsia (KZ) -  Российские силы создают условия для установления постоянного контроля над территориями юга Украины, которые они в настоящее время занимают, либо в качестве номинально независимых «народных республик», либо путем их присоединения к России.

Как передает ISW, российские источники сообщают, что магазины в оккупированных Мелитополе и Волновахе начинают переходить на оплату российскими рублями. Британская военная разведка сообщила, что рубль будет использоваться в Херсоне с 1 мая в рамках четырехмесячной схемы перехода на валюту, принятой оккупационной администрацией.

«Эти меры, которые не являются необходимыми или нормальными для военных оккупационных администраций, указывают на то, что президент России Владимир Путин, вероятно, намерен сохранить контроль над этими районами и что его амбиции не ограничиваются Донбассом», - пишет СМИ

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Как «гарем» брата Назарбаева Болата Назарбаева делил его имущество, - СМИ
  • В Ташкенте мальчик упал с 11 этажа и разбился насмерть (видео)
  • Минобороны Узбекистана опровергло сообщение о нарушении беспилотником воздушного пространства Афганистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com