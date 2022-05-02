ISW: Магазины в Мелитополе и Волновахе начинают переходить на оплату рублями, - источники

CentralAsia (KZ) - Российские силы создают условия для установления постоянного контроля над территориями юга Украины, которые они в настоящее время занимают, либо в качестве номинально независимых «народных республик», либо путем их присоединения к России.

Как передает ISW, российские источники сообщают, что магазины в оккупированных Мелитополе и Волновахе начинают переходить на оплату российскими рублями. Британская военная разведка сообщила, что рубль будет использоваться в Херсоне с 1 мая в рамках четырехмесячной схемы перехода на валюту, принятой оккупационной администрацией.

«Эти меры, которые не являются необходимыми или нормальными для военных оккупационных администраций, указывают на то, что президент России Владимир Путин, вероятно, намерен сохранить контроль над этими районами и что его амбиции не ограничиваются Донбассом», - пишет СМИ

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