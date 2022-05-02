В Туркменистане помилованных 514 заключенных, из которых 17 женщин

CentralAsia (TM) - В списки заключенных, помилованных 22 апреля президентом Туркменистана в честь Gadyr gijesi (Ночи всемогущества), вошли 514 человек. Из них всего 17, содержавшихся в единственной в стране женской колонии, сообщил источник turkmen.news в правоохранительных органах.

Поименные списки помилованных в Туркменистане давно не публикуются. Не сообщаются и подробности о людях – их пол, возраст, статья, все это остается тайной. Но источник заявил, что все 17 женщин, вышедшие 22 апреля из колонии DZ-K/8 в Дашогузском велаяте, являются тяжело больными. Общая численность заключенных женской колонии официально не раскрывается, но Ассоциация независимых юристов Туркменистана в 2017 году выяснила, что на тот момент там содержались 1800 осужденных. То есть лишь 17 человек из почти двух тысяч признали слишком нездоровыми, чтобы продолжать отбывать срок.

Впрочем, то же самое касается и 497 заключенных мужского пола. Многие из них, как сообщил источник, имеют различные заболевания. На этот раз на освобождение могли рассчитывать лишь те, кому здоровье не позволяет выдерживать условия заключения, да и то далеко не все. Например, «политический» заключенный Мансур Мингелов, давно и тяжело болеющий, остался за решеткой.

Что же касается женщин, то, как удалось выяснить turkmen.news, в декабре 2018 года в честь Международного дня нейтралитета были помилованы 47 женщин (а всего — 697 человек). Это заметно больше, чем в этот раз. Полные списки помилованных в декабре 2018-го имеются в распоряжении turkmen.news. Большая часть людей, помилованных в декабре 2018 года, провели в заключении всего несколько месяцев: они были осуждены в том же году.

Условия в местах лишения свободы в Туркменистане оставляют желать лучшего. Недавно turkmen.news опубликовал серию воспоминаний иранцев, отбывших заключение в туркменских тюрьмах. Они рассказывают о пытках, голоде и полном бесправии заключенных. Президентское помилование — единственная надежда для многих заключенных, которые имеют основания опасаться, что у них не хватит здоровья отбыть весь срок.

Массовые помилования в честь государственных праздников проводятся в Туркменистане с 1990-х годов. Таким образом, эта традиция поддерживается уже тремя президентами: начатая Сапармуратом Ниязовым практика освобождения заключенных была сохранена Гурбангулы Бердымухамедовым, а теперь ее продолжил его сын Сердар.

При этом среди 514 помилованных 22 апреля нет ни одного политзаключенного.