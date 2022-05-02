Бывший посол ФРГ в РФ прогнозировал 4 сценария окончания военных действий в Украине

CentralAsia (KZ) - В Германии выходит книга дипломата Рюдигера фон Фрича, написанная буквально по самым актуальным событиям — о войне России против Украины, о том, как она началась и как может закончиться.

Как сообщает Deutsche Welle, книгу «Смена эпох: война Путина и ее последствия» экс-посол Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) писал на фоне уже начавшейся «спецоперацию» России против Украины. Поэтому и открывается книга главой под названием «Как эта война могла бы окончиться». Фон Фрич, который с марта 2014 года провел пять лет в Москве, рассматривает в деталях четыре сценария, как он пишет, «вне зависимости от их реалистичности».

Сценарии событий: если выиграет Украина

Первый рассматриваемый в книге «Смена эпох» сценарий — победа Украины в конфликте с Россией. Анализируя его, бывший посол ФРГ напоминает о тех слабостях российской армии, которые стали очевидны после вторжения в Украину и цитирует слова российского военного эксперта Александра Гольца: «Казаться опасным дешевле, чем быть опасным». «В этом сценарии именно слабости российского планирования, командования и провалы в модернизации армии могут привести к неудаче. В этой связи фон Фрич обратил внимание на то, что расходы на модернизацию российских сухопутных войск, тех самых, что принимают основное участие в военных действиях против Украины, в последнее время занимали лишь седьмую строчку в общих расходах на армию РФ, уступая тратам на ядерные вооружения, противовоздушную оборону, укрепление кибервойск и других», - пишет издание.

Как считает дипломат, предпосылкой для украинской победы должен стать переход к позиционной войне и стагнация боевых действий, а также усталость российских наступательных сил. «Если украинским войскам удастся оттеснить армию РФ на позиции до начала военных действий, то не исключено, что президент Зеленский объявит, что Украина будет считаться с тем, что Крым и часть Донбасса остается неподконтрольной Киеву, не признавая отчуждение этих территорий, а также вернется к принципу нейтралитета Украины, заручившись достаточно вескими гарантиями безопасности со стороны международных посредников.

Если реализуется сценарий украинской победы, то Украина полностью сохранит свою государственность и суверенное право вступать в союзы, например, в Европейский Союз, а также выставит России репарационные требования за нанесенный ущерб», - сообщает в своей книге фон Фрич

Другой сценарий: победа России

Второй сценарий развития военного вторжения России, который анализирует дипломат, а также в прошлом замглавы BND, внешней разведки ФРГ, это победа Кремля в Украине. Это может быть победа «любой ценой», предположил немецкий дипломат, — с применением самых разрушительных вооружений и без всякой пощады по отношению к гражданскому населению Украины. Изможденные тяготами войны украинцы могут оказаться готовыми от отчаяния капитулировать, чтобы «прекратить бессмысленное кровопролитие».

России, предположил фон Фрич в этом случае, удастся образовать сухопутный коридор между Крымом и так называемыми «народными республиками» на востоке Украины и, соответственно, с Россией. Путин или присоединит захваченные территории к РФ, или объявит их независимость от Киева, и продолжит угрожать той территории Украины, что останется независимой от Москвы. Победа над Украиной вновь позволит ему, если война будет развиваться в пользу Кремля, задумываться о реализации далеко идущих геостратегических целей, предположил фон Фрич.

Пат: Украина и Россия не могут пересилить друг друга

В качестве еще одного возможного сценария развития войны Рюдигер фон Фрич рассматривает возникновение патовой ситуации. Российская армия в принципе была в состоянии нанести Украине поражение, но оборона страны и сопротивление гражданского населения, с одной стороны, и санкции Запада, с другой, вынудили Владимира Путина заявить своей домашней аудитории, что сложившуюся ситуацию на фронте на самом деле надо рассматривать как победу России. По факту же это может быть «замораживание конфликта»в ситуации, когда значительная часть российской армии оставалась бы на территории Украины, и эскалация могла бы снова наступить в любой момент.

Такое состояние означало бы возможность для возобновления переговоров, но с потерями для обеих сторон, анализирует немецкий дипломат. Россия, вероятно, признала бы независимость Украины и ее руководства, а стороны отказались бы от части взаимных требований, а также признали бы, что разногласия по поводу Донбасса и Крыма остаются на долгие годы. Но «фактически такое положение было бы в пользу России», пишет в книге фон Фрич, так как договоренности в части репараций и ухода российских военных с украинской территории едва удалось бы достичь, а Украина осталась бы под постоянной угрозой нового российского нападения.

Сценарий эскалации конфликта: риск ядерного удара России

В качестве последнего возможного варианта развития событий немецкий дипломат рассматривает «сценарий эскалации конфликта». Он подразумевает максимально разрушительную войну, а также применение Россией тактического ядерного оружия с целью добиться желаемого результата. «Слово «тактический» может звучать менее ужасным, чем оно является», - добавляет фон Фрич, напоминая, что «современное тактическое ядерное оружие способно значительно превысить разрушительное действие бомбы над Хиросимой».

Бывший посол, очевидно, совершает формальную ошибку, утверждая, что военная доктрина РФ позволяет использовать ядерное оружие, если другими целями не удается добиться поставленных военных задач. В военной доктрине РФ таких слов нет, но содержательно угрозы из Москвы переданы в книге точно: не только высшие должностные лица РФ неоднократно угрожали ядерным оружием, но и ведущие государственного телевидения РФ уточняли, что ядерный удар со стороны РФ может последовать в случае поражения российской армии в Украине.

Развитие событий с применением ядерного, биологического или химического оружия со стороны России способно заставить страны НАТО пойти на усиление своего участия в конфликте, например, создания бесполетной зоны над Украиной, что неизбежно привело бы к прямому столкновению с Россией. Вряд ли и Владимир Путин может желать такого расширения конфликта, приходит к выводу фон Фрич.

Поиск ошибок Запада и «Путин перевернул шахматную доску»

Дальнейшие главы книги — это для тех, кто ищет свежие аргументы в давнем споре о роли расширения НАТО в росте напряженности между Западом и Россией: здесь фон Фричу есть что предложить. Часть книги занимает анализ ошибок, допущенных Западом после окончания холодной войны, который вместе с Россией должен был «целеустремленнее искать способ выстроить общую структуру безопасности на европейском континенте». По его мнению, сами попытки были верными, хотя и ни к чему не привели. «Все равно было правильно постоянно искать контакта с Россией, не отвергать ее и не закрываться от нее. Пусть Владимир Путин перевернул шахматную доску. Но это еще не означает, что в этом виноваты правила игры в шахматы или сами шахматные ходы», - пишет фон Фрич.

Он сожалеет и о том, что Запад не спешил отдавать себе отчет в том, что война России против Украины началась еще в 2014 году, когда неизвестные вооруженные люди захватили парламент Крыма. «Оглядываясь назад, можно сказать, что Запад должен был реагировать куда более жесткими мерами на тяжкое нарушение Россией международного права», - признает дипломат. Многие возможности дать Украине больше ресурсов для защиты от российской агрессии были упущены, пишет он. «Если бы Украина была приведена в состояние, когда она сама была бы способна защищать себя от российского нападения, то Россия, возможно, вообще отказалась бы от него в 2022 году», - полагает фон Фрич.

Не менее критично оглядывается фон Фрич, чья первая книга о его опыте работы послом Германии в России пользовалась большим успехом, на дискуссии в Германии до начала войны. Он вспоминает в книге, как поставки любых, даже оборонительных, вооружений Украине считались не столько необходимостью, сколько провокацией в адрес Москвы. Показательной он считает резкую и широкую критику, которой подвергся нынешний вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck), после того как в 2021 году он побывал на линии соприкосновения в Донбассе и потребовал помочь Киеву с усилением его оборонительных возможностей.

Вообще Германия жила, по мнению фон Фрича, в устаревшей парадигме, считая поставки вооружения в горячие точки табу и прекращая общественные дискуссии «убийственным» аргументом, что такой принцип вытекает из «нашей истории» — имеется в виду, конечно, время правления национал-социалистов и Второй мировой войны.

«Потребовалась жесткая посадка в ужасной реальности, чтобы это изменить», - написал фон Фрич.

Также читатель может найти в книге новые эпизоды из необычных с точки зрения дипломатического протокола разговоров фон Фрича тет-а-тет с Владимиром Путиным, которые, правда, в свете последних событий уже вряд ли покажутся особенно откровенными: кто ж теперь не знает, например, об истинном отношении российского президента к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Книга появится в продаже в магазинах Германии 17 мая.

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