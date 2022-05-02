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Главы правительств Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает primeminister.kz.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также перспективы взаимодействия в промышленной, транспортно-логистической, энергетической и других областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, в рамках рабочей поездки в Бишкек Алихан Смаилов встречался с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Тогда во время встречи они обсудили перспективы развития казахстанско-кыргызстанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества.

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